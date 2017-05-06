Суд оштрафовал сызранца, ударившего полицейского, на 7 тыс. рублей

В Сызранском суде рассмотрело дело дебошира, который стукнул пытавшегося его успокоить полицейского, пишет syzran-small.ru.

Инцидент имел место вечером 6 января в одном из кафе в центральной части города. Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с сотрудниками кафе. К месту были вызваны полицейские.

При обращении к дебоширу сержанта полиции, одетого в форменное обмундирование и находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, последний не реагировал на законные требования успокоиться, а наоборот умышленно нанес полицейскому удар рукой в грудь.

Телесных повреждений это не повлекло, а только причинило полицейскому физическую боль. В суде обвиняемый свою вину признал полностью и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

При определении вида и размера наказания суд принял во внимание, что подсудимый ранее судим не был, по месту работы и жительства характеризуется положительно, страдает хроническими заболеваниями, проживает с отцом-инвалидом. В итоге суд решил назначить ему наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей.