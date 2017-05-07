В Сызрани под суд отправится местная жительница, воровавшая в магазинах кошельки

В Сызрани 60-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в краже чужого имущества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В феврале 2017 г. в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" обратилась 57-лятняя женщина, заявившая, что у нее из сумки пропал кошелек с денежными средствами в размере 5,4 тыс. рублей.

По указанному в заявлении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли необходимые улики. По словам заявительницы, инцидент произошел в магазине на пр. 50 лет Октября в городе Сызрань. Зайдя в торговую точку, женщина проверила наличие кошелька с деньгами. При подходе к кассе, когда пришло время расплачиваться за выбранный товар, портмоне в сумке она не обнаружила.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась безработная ранее не судимая местная жительница. Задержанная полностью признала свою вину.

Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". В настоящее время следствием доказана причастность женщины к совершению еще двух аналогичных эпизодов. Так, в ноябре 2015 г. ее жертвой стала местная жительница 1956 года рождения. Преступление было совершено по той же схеме. Пропажу кошелька с денежными средствами в сумме 4,2 тыс. руб. женщина обнаружила на выходе из торгового центра в городе Сызрань. Потерпевшая без промедления обратилась за помощью в полицию. А в январе 2017 г. аналогичным образом денежные средства в сумме 6 тыс. руб. были похищены у жительницы Сызрани 1984 года рождения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемая признала свою вину и полностью возместила потерпевшим причиненный ущерб.