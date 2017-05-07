В Сызрани под суд отправится местная жительница, воровавшая в магазинах кошельки

В Сызрани 60-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в краже чужого имущества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В феврале 2017 г. в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" обратилась 57-лятняя женщина, заявившая, что у нее из сумки пропал кошелек с денежными средствами в размере 5,4 тыс. рублей.
По указанному в заявлении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли необходимые улики. По словам заявительницы, инцидент произошел в магазине на пр. 50 лет Октября в городе Сызрань. Зайдя в торговую точку, женщина проверила наличие кошелька с деньгами. При подходе к кассе, когда пришло время расплачиваться за выбранный товар, портмоне в сумке она не обнаружила.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась безработная ранее не судимая местная жительница. Задержанная полностью признала свою вину.
Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". В настоящее время следствием доказана причастность женщины к совершению еще двух аналогичных эпизодов. Так, в ноябре 2015 г. ее жертвой стала местная жительница 1956 года рождения. Преступление было совершено по той же схеме. Пропажу кошелька с денежными средствами в сумме 4,2 тыс. руб. женщина обнаружила на выходе из торгового центра в городе Сызрань. Потерпевшая без промедления обратилась за помощью в полицию. А в январе 2017 г. аналогичным образом денежные средства в сумме 6 тыс. руб. были похищены у жительницы Сызрани 1984 года рождения.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемая признала свою вину и полностью возместила потерпевшим причиненный ущерб.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...