Лишенный водительских прав самарец вновь сел за руль пьяным

Во время несения службы в Красноглинском районе областной столицы инспекторы ДПС остановили автомобиль Сhevrolet, водитель которого нарушил Правила дорожного движения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. За рулем транспортного средства находился 38-летний местный житель. Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что автомобилист управлял машиной в нетрезвом виде.

Сотрудники полиции установили, что в апреле прошлого года в отношении водителя вступило в законную силу решение суда, согласно которому он был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управления транспортным средством, однако это не помешало ему вновь сесть за руль пьяным.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Расследование продолжается.