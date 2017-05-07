Лишенный водительских прав самарец вновь сел за руль пьяным

Во время несения службы в Красноглинском районе областной столицы инспекторы ДПС остановили автомобиль Сhevrolet, водитель которого нарушил Правила дорожного движения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. За рулем транспортного средства находился 38-летний местный житель. Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что автомобилист управлял машиной в нетрезвом виде.
Сотрудники полиции установили, что в апреле прошлого года в отношении водителя вступило в законную силу решение суда, согласно которому он был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управления транспортным средством, однако это не помешало ему вновь сесть за руль пьяным.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Расследование продолжается.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...