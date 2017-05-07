Молодой самарец стал фигурантом уголовного дела за избиение друга

В Самаре 20-летний молодого человека подозревают в избиении друга, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре от медицинских работников поступила информация о том, что от дома на пр. Карла Маркса в больницу госпитализирован молодой человек, получивший телесные повреждения. Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение и по адресу, откуда был доставлен пострадавший, прибыли сотрудники полиции.
В ходе работы полицейские установили личность молодого человека. Им оказался местный житель 1999 года рождения. При выяснении всех обстоятельств произошедшего у полицейских появилась информация, что в тот день потерпевший приходил в гости к своему знакомому, проживающему на пр. Карла Маркса. В ходе допроса приятеля пострадавшего сотрудники органов внутренних дел выяснили, что встреча друзей сопровождалась распитием спиртных напитков. В какой-то момент между ними возникла конфликтная ситуация. Как следует из слов хозяина квартиры, во время дальнейшего выяснения отношений он нанес своему гостю телесные повреждения.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и хулиганство. Расследование продолжается.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...