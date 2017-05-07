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Преступления Происшествия

Молодой самарец стал фигурантом уголовного дела за избиение друга

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 20-летний молодого человека подозревают в избиении друга, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре от медицинских работников поступила информация о том, что от дома на пр. Карла Маркса в больницу госпитализирован молодой человек, получивший телесные повреждения. Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение и по адресу, откуда был доставлен пострадавший, прибыли сотрудники полиции.

В ходе работы полицейские установили личность молодого человека. Им оказался местный житель 1999 года рождения. При выяснении всех обстоятельств произошедшего у полицейских появилась информация, что в тот день потерпевший приходил в гости к своему знакомому, проживающему на пр. Карла Маркса. В ходе допроса приятеля пострадавшего сотрудники органов внутренних дел выяснили, что встреча друзей сопровождалась распитием спиртных напитков. В какой-то момент между ними возникла конфликтная ситуация. Как следует из слов хозяина квартиры, во время дальнейшего выяснения отношений он нанес своему гостю телесные повреждения.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и хулиганство. Расследование продолжается.

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