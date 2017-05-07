Житель Сызрани, сбивший пешехода, заплатит штраф в 12 тыс. рублей

В Сызранском суде рассмотрено дело 66-летнего водителя, который сбил 46-летнего мужчину, сообщает syzran-small.ru.

ДТП произошло 24 ноября 2016 г. около 18 часов на перекрестке ул. Декабристов и дороги в сторону улицы 2-я Студенческая. Водитель на Renault Duster поворачивал налево, при этом он не пропустил 46-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший получил перелом голени, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, что относится к вреду средней тяжести.

В суде водитель свою вину признал и пояснил, что, выезжая на неосвещенный участок проезжей части, просто не заметил переходившего проезжую часть пешехода. При определении вида и размера наказания суд принял во внимание, что водитель возместил причиненный потерпевшему ущерб, а последний не настаивает на лишении права управления транспортными средствами. В итоге суд назначил водителю в виде административного штрафа в размере 12 тыс. рублей.