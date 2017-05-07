В Безенчукском районе местный житель фиктивно прописывал мигрантов

В Безенчукском районе сотрудники Росгвардии выявили факт нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
Двое граждан одного из соседних государств предъявили сотрудникам вневедомственной охраны, находившимся на маршруте патрулирования в пос. Безенчук, документы, согласно которым они были зарегистрированы в пос. Осинки. При этом стражи правопорядка установили, что мужчины 1972 и 1997 годов рождения, работавшие в строительной сфере, проживали на территории районного центра.
В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что 62-летний житель пос. Осинки совершил фиктивную постановку на учет данных иностранных граждан, не предоставив им при этом фактического места жительства.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...