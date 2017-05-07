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Преступления Происшествия

В Безенчукском районе местный житель фиктивно прописывал мигрантов

БЕЗЕНЧУК. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе сотрудники Росгвардии выявили факт нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Двое граждан одного из соседних государств предъявили сотрудникам вневедомственной охраны, находившимся на маршруте патрулирования в пос. Безенчук, документы, согласно которым они были зарегистрированы в пос. Осинки. При этом стражи правопорядка установили, что мужчины 1972 и 1997 годов рождения, работавшие в строительной сфере, проживали на территории районного центра.

В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что 62-летний житель пос. Осинки совершил фиктивную постановку на учет данных иностранных граждан, не предоставив им при этом фактического места  жительства.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

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