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Общество

За генеральной репетицией военного парада наблюдали более 7 тыс. самарцев

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 мая, на площади им. Куйбышева прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. За действием наблюдало более 7 тыс. самарцев.

Последняя репетиция началась с боем кремлевских курантов — ровно в 10:00 по самарскому времени. Строго по времени и в том самом порядке, который будет 9 мая, по площади Куйбышева в парадных расчетах прошли военнослужащие Самарского гарнизона, сотрудники правоохранительных ведомств, а также впервые участвующие в военном параде юнармейцы. Зрители увидели бронетехнику, задействованную в параде, в том числе танки, бронетранспортеры, реактивные системы "Град", ракетные комплексы "Искандер М", противотанковые комплексы, самоходные артиллерийские системы. По площади проехала военно-историческая техника, а в небе над Самарой пролетели самолеты и вертолеты.

После нескольких месяцев подготовки все задействованные в параде расчеты показали высочайшую выучку и посекундно выдержали хронометраж мероприятия.

"На генеральной репетиции парада каждое подразделение продемонстрировало полную готовность к параду, техника прошла в строго установленном формате. Можно сказать: к военному парад те, кто будет в нем участвовать 9 мая, готовы на сто процентов", — заверил руководитель областного департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин.

Он также отметил, что самарцы — зрители сводных репетиций и генерального прохождения колонн — очень эмоционально реагировали на происходящее на площади Куйбышева.

"Особенно поразило, что во время репетиций исполнения государственного гимна, все вставали и подпевали. Это было трогательно", — подчеркнул Дмитрий Холин.

Напомним, в понедельник, 8 мая, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, продолжатся. В 11:00 состоится основная церемония — возложение цветов и венков к Вечному огню на пл. Славы. Принять участие в мероприятии могут все желающие. А в 18:00 в Самаре на площади им. Куйбышева начнется концерт, участие в котором примет "Хор Турецкого".

Во вторник, 9 мая, в 9:00 с площади Славы начнет движение колонна с участниками Великой Отечественной войны, которая торжественным автомобильным маршем прибудет на площадь им. Куйбышева. Также на площадь выйдут дети — победители конкурса "Письмо ветерану". Главное действие на пл. Куйбышева начнется ровно в 10:00 утра по местному времени. Ожидается, что Парад посмотрят более 26 тыс. человек.

Около 11:00 утра на площадь войдет "Бессмертный полк".

"Любой желающий может участвовать в прохождении "Бессмертного полка". При этом достаточно взять в руки портрет того человека, подвиг которого вы чтите и чьим поступком гордитесь. Это может быть участник Великой Отечественной войны, ваш родственник, который отдал свою жизнь при исполнении государственного или служебного долга. Это может быть человек, который принял участие в каком-либо из локальных конфликтов, погиб при исполнении долга в Республике Афганистан", — напоминает Дмитрий Холин.

Завершением мероприятий станет праздничный концерт российских и областных мастеров искусств "Мы едины в Победном строю", который пройдет на площади им. Куйбышева г. Самары, начало в 18:00.

В 22:30 небо раскрасит праздничный тематический фейерверк. Его дополнят артиллерийские орудия, которые будут стрелять с первой очереди самарской набережной.

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