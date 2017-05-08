Под Самарой двое мужчин погибли, предположительно от отравления алкоголем

В понедельник, 8 мая, под утро в бюро судебно-медицинской экспертизы Самары по предварительным данным со стороны с. Царевщина доставлены тела двух человек, одному из которых около 34 лет, а другому примерно 35, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно люди могли отравиться алкоголем неизвестного происхождения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.