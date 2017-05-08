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Преступления Происшествия

Ранее судимый мужчина подозревается в ограблении микрофинансовой организации в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть ОП № 23 Управления МВД России по г. Тольятти поступила информация от директора микрофинансовой организации, расположенной на ул. Лизы Чайкиной в Комсомольском районе, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 28-летний мужчина заявил, что злоумышленник открыто похитил из офиса фирмы более 25 тыс. рублей.

Оперативный дежурный незамедлительно направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили работников организации и очевидцев случившегося. В ходе опроса работница фирмы сообщила, что в офис зашел высокий посетитель, одетый в ветровку бежевого цвета, синие джинсы и бейсболку черного цвета с надписями. Мужчина предъявил паспорт для получения займа. Когда работница организации начала оформлять документы, мужчина возмутился медленным обслуживанием, забрал документ и, угрожая применить оружие, потребовал отдать ему деньги, которые находились на столе. Забрав денежные средства, мужчина скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и задержали подозреваемого по месту его проживания. Злоумышленником оказался 38-летний житель с. Жигули, ранее судимый за совершение кражи и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

В настоящее время по факту грабежа в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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