Самарская студентка украла у ровесницы дорогой смартфон

Сотрудники полиции Самары задержали студентку одного из местных вузов, подозреваемую в краже дорогого смартфона, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

16 марта в отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре с заявлением о пропаже имущества обратилась 20-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что накануне у нее похитили сотовый телефон. Опросив заявительницу, полицейские выяснили, что преступление произошло в одном из городских высших учебных заведениях. По словам девушки, сотовый телефон стоимостью 48 тыс. руб. лежал на столе около раздевалки. Его потерпевшая положила недалеко от своей сумки и оставила на некоторое время без присмотра. После установления всех обстоятельств было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

В ходе отработки поступившего заявления о пропаже имущества сотрудники полиции провели комплекс мероприятий по установлению не только подробностей случившегося, но и причастного к пропаже мобильного телефона. В результате была собрана некоторая информация. Согласно ей, беспечностью 20-летней студентки воспользовалась ее ровесница — учащаяся этого же университета. 17 марта подозреваемую задержали. В ходе общения с сотрудниками полиции девушка рассказала, что два дня назад около 17:00 она подошла к гардеробу, чтобы получить свою одежду. Возле стойки заметила, что около окна лежит сотовый телефон. Девушка осмотрелась и убедилась, что хозяйки гаджета рядом нет. Затем, как следует из уголовного дела, подозреваемая взяла мобильник, положила в карман куртки, после чего отправилась домой. На следующий день, как пояснила полицейским задержанная, она поехала на один из городских рынков и продала сотовый телефон. Вырученные от сделки деньги в размере 8 тыс. руб. девушка потратила на покупку вещей.

Проверка, проведенная сотрудниками органов внутренних дел, подтвердила слова предполагаемой злоумышленницы. В настоящее время известно, что сотовый телефон потерпевшей был перепродан. Подозреваемая, по данным полиции, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В содеянном преступлении девушка раскаялась.

Сотрудниками следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре уголовное дело направлено в суд.