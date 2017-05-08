Вечерний рейс "Восхода" из Сызрани в Самару 9 мая перенесли на два часа

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, рейс скоростного судна "Восход" из Сызрани в Самару переносится с 15:40 на 17:40, сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.
Таким образом, в областную столицу судно прибудет в 20:00.
Кроме, того, как сообщает перевозчик, 9 мая будет организован дополнительный рейс из Самары до с. Рождествено в 23:00.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость