Максим Власов встретится с Бэнки Мвакалебэла на шоу от Shamo Boxing Promotions в Москве

Воспитанник самарской школы бокса Максим Власов сразится с Бэнки Мвакалебэла в рамках шоу от Shamo Boxing Promotions в Москве, сообщает allfight.ru.

Как рассказал порталу промоутер компании Геворг Татевосян, очередной вечер профи-бокса под девизом "Дерись и побеждай" пройдет 27 мая в зале отеля "Корстон". Файт-кард пока полностью не сформирован, однако известно, что в главном бою вечера выступит именно Максим Власов.