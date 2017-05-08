Максим Власов встретится с Бэнки Мвакалебэла на шоу от Shamo Boxing Promotions в Москве

Воспитанник самарской школы бокса Максим Власов сразится с Бэнки Мвакалебэла в рамках шоу от Shamo Boxing Promotions в Москве, сообщает allfight.ru.
Как рассказал порталу промоутер компании Геворг Татевосян, очередной вечер профи-бокса под девизом "Дерись и побеждай" пройдет 27 мая в зале отеля "Корстон". Файт-кард пока полностью не сформирован, однако известно, что в главном бою вечера выступит именно Максим Власов.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?