В Самаре на Южном мосту водитель "тринадцатой" разнес ограждения и перевернулся

В ночь с 7 на 8 мая в Самаре на Южном мосту водитель "тринадцатой" не справился с управлением и протаранил ограждения на месте дорожных работ, сообщает progorodsamara.ru.

В результате происшедшего машина перевернулась.

Как пишет паблик Самара life со ссылкой на очевидцев ДТП, водитель авто был пьян. Официальных данных о пострадавших пока нет.