В Самаре на Южном мосту водитель "тринадцатой" разнес ограждения и перевернулся

В ночь с 7 на 8 мая в Самаре на Южном мосту водитель "тринадцатой" не справился с управлением и протаранил ограждения на месте дорожных работ, сообщает progorodsamara.ru.
В результате происшедшего машина перевернулась.
Как пишет паблик Самара life со ссылкой на очевидцев ДТП, водитель авто был пьян. Официальных данных о пострадавших пока нет.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.