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Футбол Спорт

Молодежный состав "Крыльев Советов" уступил "Уралу" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Молодежка" "Крыльев Советов" уступил "Уралу" в матче 27 тура Росгосстрах молодежного первенства России, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Встреча команд, состоявшаяся в понедельник, 8 мая, в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Единственный гол за волжан забил полузащитник Геннадий Киселев. Еще один мяч в ворота хозяев прилетел в результате автогола, автором которого стал защитник "Урала" Дмитрий Боровков.

Напомним, основные составы команд сойдутся на поле стадиона "СКБ-Банк Арена" в екатеринбурге 8 мая, в 15:30.

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