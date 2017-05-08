Молодежный состав "Крыльев Советов" уступил "Уралу" в Екатеринбурге

"Молодежка" "Крыльев Советов" уступил "Уралу" в матче 27 тура Росгосстрах молодежного первенства России, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Встреча команд, состоявшаяся в понедельник, 8 мая, в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Единственный гол за волжан забил полузащитник Геннадий Киселев. Еще один мяч в ворота хозяев прилетел в результате автогола, автором которого стал защитник "Урала" Дмитрий Боровков.

Напомним, основные составы команд сойдутся на поле стадиона "СКБ-Банк Арена" в екатеринбурге 8 мая, в 15:30.