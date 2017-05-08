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Преступления Происшествия

В Шигонском районе полицейские задержали мужчин, укравших 23 уличных светильника

ШИГОНЫ.8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками полиции Шигонского района возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной двумя местными жителями в конце апреля текущего года, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ночью 23 апреля в Дежурную часть отдела полиции № 35 Межмуниципального Управления МВД России "Сызранское" поступила информация о том, что на территории организации, расположенной в Шигонском районе, находиться неизвестные люди.

По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. При осмотре  прилегающей территории  полицейские заместили двоих мужчин, которые старались не привлекать к себе внимания, нервничали и старались  спрятать мешки. Стражи правопорядка  приняли решение задержать их  и доставить в отдел полиции для выяснения всех подробностей произошедшего.

В ОВД  полицейские установили личности  задержанных. Ими оказались ранее не судимые жители Шигонского района 1977 и 1981 годов рождения. При осмотре в присутствии понятых в мешках, которые пытались спрятать задержанные, стражи правопорядка обнаружили  23 уличных светильника. В беседе с полицейскими мужчины признались, что похитили светильники с предприятия и собирались продать их. Вырученные деньги они хотели потратить на собственные нужды, но реализовать свой план они не успели.

О краже представители организации узнали от сотрудников полиции и подтвердили, что данные светильники принадлежат именно им.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ  "Кража", возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено владельцу.

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