В Шигонском районе полицейские задержали мужчин, укравших 23 уличных светильника

Сотрудниками полиции Шигонского района возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной двумя местными жителями в конце апреля текущего года, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Ночью 23 апреля в Дежурную часть отдела полиции № 35 Межмуниципального Управления МВД России "Сызранское" поступила информация о том, что на территории организации, расположенной в Шигонском районе, находиться неизвестные люди.
По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. При осмотре прилегающей территории полицейские заместили двоих мужчин, которые старались не привлекать к себе внимания, нервничали и старались спрятать мешки. Стражи правопорядка приняли решение задержать их и доставить в отдел полиции для выяснения всех подробностей произошедшего.
В ОВД полицейские установили личности задержанных. Ими оказались ранее не судимые жители Шигонского района 1977 и 1981 годов рождения. При осмотре в присутствии понятых в мешках, которые пытались спрятать задержанные, стражи правопорядка обнаружили 23 уличных светильника. В беседе с полицейскими мужчины признались, что похитили светильники с предприятия и собирались продать их. Вырученные деньги они хотели потратить на собственные нужды, но реализовать свой план они не успели.
О краже представители организации узнали от сотрудников полиции и подтвердили, что данные светильники принадлежат именно им.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено владельцу.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...