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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Наш святой долг — помнить о Солдатах Победы"

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 мая, накануне Дня Победы в Самаре на площади Славы состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине".

Николай Меркушкин: "Наш святой долг — помнить о Солдатах Победы" Николай Меркушкин: "Наш святой долг — помнить о Солдатах Победы"
Фото: Юлия Рубцова

После выноса ротой почетного караула государственного флага России и Знамени Победы к участникам обратился губернатор Николай Меркушкин. В начале выступления он рассказал, что ровно 50 лет назад, 8 мая 1967-го года, был зажжен Вечный огонь у  Кремлевской стены на Могиле неизвестного солдата. Николай Меркушкин процитировал слова Владимира Высоцкого, посвященные этому символу памяти: "А в вечном огне виден вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий рейхстаг, горящее сердце солдата…"

Через четыре года — 5 сентября 1971-го года Вечный огонь, напоминающий о совершенном нашим народом подвиге в годы войны, был зажжен в Самаре.

"Этот подвиг навсегда останется в нашей памяти немеркнущим символом мужества, бесстрашия и патриотизма советских людей", — подчеркнул глава региона.

Николай Меркушкин также напомнил, что на фронтах войны сражалось более полумиллиона наших земляков, 225 тыс. из них не вернулись с полей сражений. Героями Советского Союза стали 233 куйбышевца, а 36 наших земляков — полными кавалерами ордена Славы.

"Их фамилии навечно золотыми буквами высечены на плитах мемориального комплекса и в наших сердцах. Этот мемориал стал гордостью самарцев и поистине сакральным местом для жителей нашей губернии", — сказал глава региона.

Николай Меркушкин отметил значимый вклад в Победу труженников тыла: Куйбышев стал кузницей, где ковалось оружие Победы, а сам город — запасной столицей Советского Союза. Во время войны в Куйбышеве было выпущено 32 тыс. самолетов Ил-2, которые наводили ужас на врага и обеспечили в итоге превосходство в воздухе, предопределившее исход войны.

"Трудовой подвиг куйбышевцев навеки вошел в историю как свидетельство величайшей стойкости, самоотверженности и силы духа", — сказал губернатор.

Он также напомнил, что в прошлом году заслуги города в годы войны были отмечены на самом высоком уровне — при поддержке президента страны Владимира  Путина Самара получила высокое звание "Город трудовой и боевой славы".

"Наш святой долг — помнить о Солдатах Победы, — продолжил Николай Меркушкин. — Тяжелые уроки минувшей войны еще раз напоминают нам о необходимости обеспечивать высокую обороноспособность страны. Опыт Великой Отечественной, других войн и локальных конфликтов учит, что Россия не может позволить себе быть слабой. Мы обязаны делать все для того, чтобы ни фашизм, ни международный терроризм не угрожали миру на земле".

В завершении он пожелал самарским ветеранам, военнослужащим и всем жителям региона здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

"Слава народу-победителю! Вечная память павшим!", — после этих слов цветы и венки к Вечному огню возложили первые лица региона — губернатор Николай Меркушкин, председатель губернской думы Виктор Сазонов, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, глава регионального правительства Александр Нефедов, а также руководители Самары.

Затем, по традиции, цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны. Среди них — Герой Советского союза, почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин, полный кавалер Ордена Славы Иван Тимофеевич Егоров, Нина Алексеевна Крутовская, Тамара Павловна Короткевич и другие.

Следом к Вечному огню подошли почетные граждане, командование 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и руководство правоохранительных структур, представители религиозных конфессий, крупнейших предприятий, молодежных организаций, учреждений образования, культуры и спорта.

После минуты молчания и оружейных залпов в память о погибших цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" возложили участники локальных конфликтов, представители общественных организаций и политических партий, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов, простые самарцы, которые приходили семьями, чтобы почтить память отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне.

Преклонили знамя в знак памяти и возложили цветы к Вечному огню участники проекта "Самарское знамя". Напомним, символ нашего города, на котором монахини Иверского монастыря вышили лики славянских просветителей Кирилла и Мефодия и икону Иверской Божьей Матери, 140 лет назад был подарен болгарским ополченцам во время Русско-турецкой войны. Недавно знамя вернулось на родину, и в честь этого проводятся торжественные мероприятия. К примеру, завтра, 9 мая, самарское знамя пронесут во время военного парада на площади им. В.В. Куйбышева, после чего его отвезут на авиабазу "Хмеймим" в Сирии.

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по чаще приезжайте Жорес

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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