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Губернатор Власть и политика

Губернатор возложил цветы к Вечному огню в Тольятти

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 мая, в Самарской области проходит цикл мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Утром, губернатор Николай Меркушкин возложил цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в Самаре. Затем глава региона отправился в Тольятти.

В Автограде памятная церемония прошла у Вечного огня в парке Победы. Николай Меркушкин возложил гирлянды и цветы вместе с мэром Тольятти Сергеем Анташевым и председателем Тольяттинской городской думы Дмитрием Микелем.После возложения губернатор тепло пообщался с ветеранами.

Вечером в Тольятти Николай Меркушкин примет участие в торжественном собрании, посвященном Великой Победе.

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по чаще приезжайте Жорес

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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