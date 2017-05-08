Губернатор возложил цветы к Вечному огню в Тольятти

В понедельник, 8 мая, в Самарской области проходит цикл мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Утром, губернатор Николай Меркушкин возложил цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в Самаре. Затем глава региона отправился в Тольятти.

В Автограде памятная церемония прошла у Вечного огня в парке Победы. Николай Меркушкин возложил гирлянды и цветы вместе с мэром Тольятти Сергеем Анташевым и председателем Тольяттинской городской думы Дмитрием Микелем.После возложения губернатор тепло пообщался с ветеранами. Вечером в Тольятти Николай Меркушкин примет участие в торжественном собрании, посвященном Великой Победе.