"Крылья Советов" обыграли "Урал" - 3:1

В 27 туре Росгосстрах Чемпионата России "Крылья Советов" в гостевом матче одержали победу над "Уралом", сообщает пресс-служба самарцев.

Счет в матче открыли хозяева поля уже в начале второй минуты игры: начав с центра поля, уральцы довели атаку до гола – отличился Владимир Ильин. Самарцы смогли переломить ход игры. Кристиан Паскуато, вышедший в перерыве на замену, сделал две голевые передачи, которые оба раза реализовал Джанни Бруно на 54 и 75 минутах матча.

А на последних минутах встречи отличился уже сам Кристиан Паскуато, реализовав выход один на один.

В итоге – победа самарцев в важнейшем матче – 3:1