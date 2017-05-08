Николай Меркушкин: "Мы обязаны пресекать любые попытки сфальсифицировать историю, принизить решающую роль нашей страны в разгроме фашизма"

В понедельник, 8 мая, в Тольятти, во Дворце культуры, искусства и творчества, прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Поздравил ветеранов наступающим праздником губернатор Николай Меркушкин.

"Дорогие ветераны! Уважаемые друзья! Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот светлый, дорогой, поистине святой для каждого из нас праздник наполняет наши души и радостью, и скорбью", — сказал губернатор.

Николай Меркушкин подчеркнул, что великий подвиг Солдат Победы всегда будет в памяти жителей нашей страны.

"Нет ни одной семьи, которая не потеряла бы родного, близкого человека. Нет ни одного дома, который не обожгла бы война", — сказал губернатор.

Руководитель региона напомнил, что Куйбышевская область внесла огромный вклад в разгром фашистской Германии. "В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал запасной столицей страны, а область — кузницей, где ковалось оружие Победы. Куйбышевцы обеспечивали Красную Армию минометами, авиабомбами, артиллерийскими снарядами, горючим, продовольствием", — сказал Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что собранные в Куйбышеве знаменитые штурмовики Ил-2 сыграли важную роль в разгроме фашистских захватчиков. В за годы войны только в нашей области было выпущено 34 тыс. боевых самолетов.

"Они стали ударной силой советской авиации, обеспечили наше превосходство в воздухе, что в итоге предопределило итог войны. Беспримерный героизм на фронте и самоотверженный труд в тылу обеспечили Победу над сильным, коварным, безжалостным врагом", — сказал Николай Меркушкин.

Губернатор подчеркнул, что сегодня как никогда важно отстаивать подлинную правду о минувшей войне, воспитывать молодежь на героических примерах Великой Отечественной.

"Мы обязаны пресекать любые попытки сфальсифицировать историю, принизить решающую роль нашей страны в разгроме фашизм", — сказал руководитель области.

Николай Меркушкин привел слова президента России Владимира Путина: "Историческая правда скрепляет общество, служит духовным, ценностным фундаментом для развития, помогает людям разных поколений ощущать себя действительно единой сплоченной нацией".

Глава региона уверен, циничное отношение к прошлому, манипуляции историческими фактами, героизация нацизма — все это ведет к разобщению стран и народов, формированию образа врага.

"Мы обязаны вести активную работу по патриотическому воспитанию граждан, поддерживать общественные инициативы, направленные на сохранение памяти о бессмертном подвиге нашего народа", — сказал губернатор.

Николай Меркушкин отметил, что символом этой памяти стала всенародная акция "Бессмертный полк", объединившая миллионы наших соотечественников всех возрастов, национальностей и вероисповееданий.

Губернатор добавил, что по традиции в торжествах, посвященных Дню Победы, ежегодно принимают участие свыше полумиллиона жителей Самарской области.

"В нынешнем году праздничные мероприятия будут не менее масштабными. Каждый День Победы мы отмечаем как юбилейный — во всех городах и весях Самарской области", — сказал Николай Меркушкин. Это заявление губернатора зал встретил аплодисментами.

Губернатор заметил, в этом году жители Тольятти станут свидетелями грандиозных торжеств, посвященных 72-й годовщине Великой Победы. Впервые тольяттинцы увидят авиационные выступления с участием легендарной пилотажной групп "Русь", станут участниками множества других мероприятий.

Затем Николай Меркушкин обратился к ветеранам. "На вашем примере новые и новые поколения россиян учатся преданно служить Отечеству. Ваши имена золотыми буквами вписаны в историю нашего Отечества, в мировую историю. Низкий вам поклон за Великую Победу!", — сказал глава региона.

По традиции, накануне Дня Великой Победы самым заслуженным людям Тольятти были вручены награды Самарской области. Член тольяттинской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Геннадий Шмидт был отмечен почетным знаком губернатора Самарской области "За заслуги в развития ветеранского движения". Поднявшегося на сцену Геннадия Ивановича зал встретил стоя. Награды сегодня получали и совсем юные жители города. Так, ученик 11 класса, учащийся детского морского центра им. героя Советского Союза Е.А. Никонова Артем Литвинов был поощрен благодарностью губернатора.

"Хочу поблагодарить губернатора Николая Ивановича Меркушкина за возможность стоять на этой сцене в этот день. Свою награду я разделяю с лучшими людьми, педагогами детского морского центра. Благодаря им в дни воинской славы России я участвую в почетных караулах, участвовал в Парадах Памяти 7 ноября. Считаю полученную благодарность — благодарностью всей моей семье, моему прадеду, который прошел три войны, защищая нашу родину", — сказал в ответном слове Артем Литвинов.

В завершении церемонии награждения, Николай Меркушкин подчеркнул, что День Победы — праздник особый. "Все больше и больше он становится самым главным праздником для всего нашего народа. Тот же бессмертный полк сегодня и завтра проходит в более чем 50 странах мира. Это еще одно напоминание того, что раны, которые нанесла та война очень глубокие", — сказал губернатор.

Поздравил тольяттинцев и мэр города Сергей Анташев. "Главное достижение этой победы — этот победный дух, который ветераны передают новым поколениям, это единение всего народа", — сказал глава Тольятти.

После официальной части, всех гостей торжественного собрания ждала концертная программа с участием Сергея Маховикова из Москвы и русского оркестра Тольяттинской филармонии. Завершилась программа исполнением песни "День Победы", которую весь зал пел стоя.