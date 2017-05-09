Самарская область встречает День Великой Победы

Во вторник, 9 мая, в России отмечается 72-я годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия сегодня проходят по всей Самарской области, центром торжеств по традиции станет площадь им. Куйбышева в областной столице.

Здесь пройдет военный парад и шествие Бессмертного полка. По инициативе губернатора Николая Меркушкина, начиная с 2016 года, каждый День Победы в нашем регионе отмечается как юбилейный.

Ожидается, что сегодня участниками торжеств в области станут около полумиллиона человек.

Старт праздничным мероприятиям был дан в 9:20 на площади Славы. В сторону главной площади губернии начала движение автомобильная колонна с ветеранами Великой Отечественной войны.

В шествии принимают участие Николай Меркушкин, почетные жители Самарской области, школьники и студенты. Среди участников шествия и российский актер Сергей Маховиков.

По ходу движения колонны по улице Молодогвардейской колонну ветеранов приветствуют жители губернской столицы.