Самарская область встречает День Великой Победы

Во вторник, 9 мая, в России отмечается 72-я годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия сегодня проходят по всей Самарской области, центром торжеств по традиции станет площадь им. Куйбышева в областной столице.
Здесь пройдет военный парад и шествие Бессмертного полка. По инициативе губернатора Николая Меркушкина, начиная с 2016 года, каждый День Победы в нашем регионе отмечается как юбилейный.
Ожидается, что сегодня участниками торжеств в области станут около полумиллиона человек.
Старт праздничным мероприятиям был дан в 9:20 на площади Славы. В сторону главной площади губернии начала движение автомобильная колонна с ветеранами Великой Отечественной войны.
В шествии принимают участие Николай Меркушкин, почетные жители Самарской области, школьники и студенты. Среди участников шествия и российский актер Сергей Маховиков.
По ходу движения колонны по улице Молодогвардейской колонну ветеранов приветствуют жители губернской столицы.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость