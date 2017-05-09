По главной площади Самары прошли парадные расчеты

Во вторник, 9 мая, в День Победы на площади Куйбышева торжественным маршем прошли парадные "коробки" военнослужащих.



В военном параде в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, парадные колонны МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, студенты военных и институтов.

В этом году впервые по главной площади города прошли участники всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".