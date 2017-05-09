По главной площади Самары прошли парадные расчеты

Во вторник, 9 мая, в День Победы на площади Куйбышева торжественным маршем прошли парадные "коробки" военнослужащих.
В военном параде в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, парадные колонны МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, студенты военных и институтов.
В этом году впервые по главной площади города прошли участники всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
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Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость