По площади им. Куйбышева проходит военная техника

Во вторник, 9 мая, на главной площади Самарской области продолжается военный парад. По площади им. Куйбышева прошла боевая техника, стоящая на вооружении российской армии.
Возглавил колонну бронированный автомобиль "Тигр". Также многочисленные зрители увидели танки, бронетранспортеры, самоходную пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град", противотанковые комплексы, самоходные артиллерийские системы и другие боевые машины.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость