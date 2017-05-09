По площади им. Куйбышева проходит военная техника

Во вторник, 9 мая, на главной площади Самарской области продолжается военный парад. По площади им. Куйбышева прошла боевая техника, стоящая на вооружении российской армии.

Возглавил колонну бронированный автомобиль "Тигр". Также многочисленные зрители увидели танки, бронетранспортеры, самоходную пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град", противотанковые комплексы, самоходные артиллерийские системы и другие боевые машины.