В небе над Самарой пролетела авиация

После прохождения боевой техники над площадью им. Куйбышева пролетели фронтовые бомбардировщики Су-24.
В небе Самары также было можно увидеть показательные пролеты вертолеты аэроклуба ДОСААФ с флагами России и знаменами Победы.
После прохождения боевой техники над площадью им. Куйбышева пролетели фронтовые бомбардировщики Су-24.
В небе Самары также было можно увидеть показательные пролеты вертолеты аэроклуба ДОСААФ с флагами России и знаменами Победы.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость