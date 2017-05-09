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Общество

В небе над Самарой пролетела авиация

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В небе над Самарой пролетела авиация В небе над Самарой пролетела авиация
Фото: Дмитрий Бурлаков

После прохождения боевой техники над площадью им. Куйбышева пролетели фронтовые бомбардировщики Су-24.

В небе Самары также было можно увидеть показательные пролеты вертолеты аэроклуба ДОСААФ с флагами России и знаменами Победы.

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