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Общество

Во время парада в Самаре десятки тысяч самарцев в онлайн-режиме увидели обращение Владимира Путина

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 мая, в Самаре на площади им. Куйбышева во время прохождения "Бессмертного полка" на светодиодных экранах, а также на экранах в муниципальных образованиях региона было организовано прямое включение с парада на Красной площади в Москве.

Во время парада в Самаре десятки тысяч самарцев в онлайн-режиме увидели обращение Владимира Путина Во время парада в Самаре десятки тысяч самарцев в онлайн-режиме увидели обращение Владимира Путина
Фото: пресс-служба губернатора

К жителям России обратился президент Владимир Путин.

"Поздравляю вас с Днем Победы! С праздником, величие которого определил сам народ своим беспримерным подвигом спасения Отечества и героическим, решающим вкладом в разгром нацизма. Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством", — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что творцами этой Великой Победы были маршалы и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики, старики и дети, люди разных национальностей и профессий.

"Все они с отвагой и беспредельным терпением прошли через немыслимые испытания Второй мировой войны. Без сна и отдыха работали на заводах и в госпиталях, горели в танках, мерзли в окопах, тонули на переправах, прикрывали собой фронтовых друзей. Бросались в атаку и понимали, что этот бой может быть для них последним. Погибали, так и не узнав о Победе, но сделали для нее все, что могли.
Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов и прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас", — сказал президент России и объявил минуту молчания.

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