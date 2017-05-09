При ДТП под Сызранью пострадали восемь человек, трое из которых погибли

Во вторник, 9 мая, около восьми часов утра на трассе М-5 в Сызранском районе при ДТП с участием автомобилей Peugeot и ВАЗ-2106 пострадали восемь человек, трое из которых погибли, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, до столкновения водитель Peugeot ехал по трассе М-5 в направлении Октябрьска, а водитель ВАЗ-2106 двигался во встречном направлении.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются. Среди пострадавших оказалась 15-летняя девочка.