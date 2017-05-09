При ДТП под Сызранью пострадали восемь человек, трое из которых погибли

Во вторник, 9 мая, около восьми часов утра на трассе М-5 в Сызранском районе при ДТП с участием автомобилей Peugeot и ВАЗ-2106 пострадали восемь человек, трое из которых погибли, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, до столкновения водитель Peugeot ехал по трассе М-5 в направлении Октябрьска, а водитель ВАЗ-2106 двигался во встречном направлении.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются. Среди пострадавших оказалась 15-летняя девочка.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.