В День Победы, 9 мая, на радио "Губерния" стартует новый проект о "Крыльях Советов" и самарском футболе — программа "Крылья Губернии", сообщает сайт ФК.

Гость студии дебютной передачи — голкипер "Крыльев" и сборной Грузии Гиорги Лория.

Свои вопросы можно оставлять заранее здесь или непосредственно во время прямого эфира по телефону: 205-78-98, код Самары — 846.

Начало — в 20:07.

В первой программе — розыгрыш билетов на матч "Крылья Советов" — "Зенит" и другие приятные сюрпризы.

Также будет доступна прямая видеотрансляция из студии.

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