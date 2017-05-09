В День Победы, 9 мая, на радио "Губерния" стартует новый проект о "Крыльях Советов" и самарском футболе — программа "Крылья Губернии", сообщает сайт ФК.
Гость студии дебютной передачи — голкипер "Крыльев" и сборной Грузии Гиорги Лория.
Свои вопросы можно оставлять заранее здесь или непосредственно во время прямого эфира по телефону: 205-78-98, код Самары — 846.
Начало — в 20:07.
В первой программе — розыгрыш билетов на матч "Крылья Советов" — "Зенит" и другие приятные сюрпризы.
Также будет доступна прямая видеотрансляция из студии.
Зоны вещания радио "Губерния":
103,7 FM в Исаклах
107,3 FM в Сергиевске
105,6 FM в Кинель-Черкассах
106,3 FM в Хворостянке
104,5 FM в Нефтегорске
107,0 FM в Большой Глушице
105,5 FM в Кошках
92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске
91,9 FM в Тольятти и Жигулевске
93,3 FM в Сызрани
Последние комментарии
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ