Волейбольная "Нова" продлила контракты с четырьмя игроками. Об этом пресс-служба клуба сообщает в своей группе в соцсети.

Центральный блокирующий Сергей Бусел, доигровщик Дмитирий Макаренко, либеро Алексей Липезин и блокирующий Владимир Съемщиков продолжат выступать за новокуйбышевскую команду.