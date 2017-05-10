В Сызрани ВАЗ-2107 сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу

Во вторник, 9 мая, в Сызрани ВАЗ-2107 сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу по "зебре", сообщает syzran-small.ru.
ДТП произошло около 19:00 на пересечении улиц Фрунзе и Полевая, когда легковушка двигалась в сторону ул. Урицкого. После происшедшего водитель ВАЗа остановился у левого края проезжей части. У машины разбита правая часть декоративной решетки и фара, а также имеются вмятины на капоте. Скорее всего, водитель пытался уйти от наезда.
Пострадавшую девочку госпитализировали в ЦГБ Сызрани, где врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.