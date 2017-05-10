В Сызрани ВАЗ-2107 сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу

Во вторник, 9 мая, в Сызрани ВАЗ-2107 сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу по "зебре", сообщает syzran-small.ru.

ДТП произошло около 19:00 на пересечении улиц Фрунзе и Полевая, когда легковушка двигалась в сторону ул. Урицкого. После происшедшего водитель ВАЗа остановился у левого края проезжей части. У машины разбита правая часть декоративной решетки и фара, а также имеются вмятины на капоте. Скорее всего, водитель пытался уйти от наезда.

Пострадавшую девочку госпитализировали в ЦГБ Сызрани, где врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга.