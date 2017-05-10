В параде Победы в Самаре приняла участие личная машина маршала Жукова

Легендарный автомобиль комсостава Красной Армии "эмка", личная машина маршала Георгия Жукова и еще около 50 единиц отреставрированной энтузиастами техники времен Великой Отечественной войны стали участниками парада Победы в Самаре. Об этом ТАСС сообщил президент Самарского клуба памяти и военно-патриотического воспитания молодежи "Они сражались за Родину" Александр Паулов.

"На параде Победы в Самаре в этом году было представлено более 50 единиц отреставрированной техники: автомобили, мотоциклы, пушки и бронетранспортер. Впервые в самарском параде Победы приняла участие знаменитая "эмка" — "ГАЗ М-1" — автомобиль комсостава Красной Армии в первые два года войны", — отметил Паулов.

Одной из наиболее зрелищных частей парада Победы в Самаре стало прохождение по центральной площади колонны отреставированной военной техники и участников Самарского клуба памяти и военно-патриотического воспитания молодежи "Они сражались за Родину". После парадных колонн и современной военной техники, после танков и "Искандеров" на главной площади города — площади им. Куйбышева — появляются бойцы Красной Армии — в обмундировании времен Великой Отечественной войны, с винтовками и автоматами того времени, на автомобилях и мотоциклах 40-х годов прошлого века.

"На параде также была представлена личная машина маршала Георгия Жукова "ГАЗ-61-73" и еще несколько эксклюзивных — в мире таких осталось всего по одному-два экземпляра — автомобилей того времени из собрания известного самарского коллекционера автомобильной техники Павла Иванова", — сказал Паулов.

По его словам, если учитывать еще и восстановленные образцы оружия — винтовки, автоматы, пулеметы и минометы, то всего на параде было задействовано несколько сотен отреставрированных единиц вооружения и техники.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа, в самарском параде приняли участие более 1,7 тыс. военнослужащих и представителей других ведомств, а также свыше 40 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и ЗРК С-300.

Восстановлением техники военных лет Александр Паулов занимается с 2009 года. В параде Победы возвращенные к жизни автомобили и мотоциклы впервые участвовали в 2012 году. Основной костяк друзей Александра, активно разделяющих его увлечение и помогающих в реставрации, — порядка 15 энтузиастов. В целом же, если считать с остальными участниками клуба, получается около 150 человек. Техника участвует не только в парадах, но и в реконструкции знаменитых сражений Великой Отечественной войны, члены клуба проводят выставки под открытым небом для ветеранов и детей.

"Мы привлекаем к нашим общим мероприятиям другие клубы — из Ульяновска, Казани, Саратова. Территория охвата постоянно расширяется. На парад к нам теперь приезжают практически со всего Поволжья", — сказал Паулов.

В коллекции клуба представлена техника не только советская и не только времен Великой Отечественной войны. Здесь есть и трехдюймовая пушка образца 1902 г. — основное орудие русской полевой артиллерии Первой мировой войны, и американский армейский джип "Виллис", и тяжелый внедорожник Dodge WC-51, поставлявшиеся в Красную Армию по ленд-лизу с 1942 года.

Где только не находят энтузиасты технику прошлого — и на заброшенной территории бывших промпредприятий, и в открытой степи. "Эмку" члены клуба нашли четыре года назад в городе Чапаевске Самарской области. Машина была практически в "мертвом" состоянии, с изувеченным корпусом, и подходила разве что только для сдачи в металлолом. Энтузиасты бережно и тщательно восстанавливали автомобиль, реставрационные работы заняли почти четыре года.

Как отметил Паулов, по мере увеличения коллекции несколько лет назад появилась идея открыть в Самаре музей военной техники. Но местные власти так и не смогли помочь с выделением помещения под музей. В результате Паулов сам построил здание гаража для техники и, как планируется, уже через год на его базе может появиться новый самарский музей.