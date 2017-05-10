В Самаре погиб мужчина, упавший с четвертого этажа

Во вторник, 9 мая, около трех часов дня, по предварительным данным в Самаре скончался мужчина в возрасте около 35 лет, упавший с четвертого этажа одного из домов по ул. Ташкентская, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Причины его смерти и обстоятельства случившегося устанавливаются.

А в воскресенье, 7 мая, в областной столице врачи "скорой" спасали девушку, по предварительным данным упавшую с пятого этажа дома на ул. Антонова-Овсеенко на козырек подъезда.

Пострадавшая в возрасте около 21 года получила множественные травмы. Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшей помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение с подозрением на политравму.