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Музыка Культура

В Muzcafe Bootlegger выступит московский Real Jam

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 мая, в самарском Muzcafe Bootlegger выступит известный джаз-бэнд из Москвы — Real Jam.

Три вокалистки и семь инструменталистов (ударные, контрабас, гитара/банджо, саксофон, тромбон, труба и фортепиано) возрождают традиции старого джаза и переносят слушателя во времена черно-белого кино, биг-бэндов и виниловых пластинок.

Каждый концерт — это путешествие во времени под джазовый аккомпанемент. В концертах звучит новоорлеанский и чикагский джаз первой четверти XX-го века, лучшие композиции эпохи свинга 30-х годов и самые знаковые джазовые мелодии 40-х и 50-х годов.

Начало — в 21:00, стоимость билета — 500 рублей.

Концерт пройдет в рамках VI международного джазового фестиваля Moving Club Meets Friends — 2017.

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

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