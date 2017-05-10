В Muzcafe Bootlegger выступит московский Real Jam

В воскресенье, 14 мая, в самарском Muzcafe Bootlegger выступит известный джаз-бэнд из Москвы — Real Jam.

Три вокалистки и семь инструменталистов (ударные, контрабас, гитара/банджо, саксофон, тромбон, труба и фортепиано) возрождают традиции старого джаза и переносят слушателя во времена черно-белого кино, биг-бэндов и виниловых пластинок.

Каждый концерт — это путешествие во времени под джазовый аккомпанемент. В концертах звучит новоорлеанский и чикагский джаз первой четверти XX-го века, лучшие композиции эпохи свинга 30-х годов и самые знаковые джазовые мелодии 40-х и 50-х годов.

Начало — в 21:00, стоимость билета — 500 рублей.

Концерт пройдет в рамках VI международного джазового фестиваля Moving Club Meets Friends — 2017.