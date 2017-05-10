Минтранс отменил торги на капремонт автомобильной дороги Тольятти-Ташелка

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области отменило торги на капитальный ремонт автомобильной дороги Тольятти-Ташелка. Информация об этом содержится на портале госзакупок.
Речь идет об аукционе на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Ставропольском районе на участках 14 — 23 км и 26 — 27 км.
Напомним, торги объявили 24 апреля. Начальная максимальная цена контракта составляла 123,1 млн рублей. Подрядчика должны были определить 18 мая.
Однако, как сообщается на портале госзакупок, решением заказчика от 4 мая закупка была отменена.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?