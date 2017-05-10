Минтранс отменил торги на капремонт автомобильной дороги Тольятти-Ташелка

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области отменило торги на капитальный ремонт автомобильной дороги Тольятти-Ташелка. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Речь идет об аукционе на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Ставропольском районе на участках 14 — 23 км и 26 — 27 км. Напомним, торги объявили 24 апреля. Начальная максимальная цена контракта составляла 123,1 млн рублей. Подрядчика должны были определить 18 мая. Однако, как сообщается на портале госзакупок, решением заказчика от 4 мая закупка была отменена.