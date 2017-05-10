Самарская мэрия откроет кредитную линию на 500 млн руб. на финансирование дефицита бюджета

Администрация Самары ищет банк, который откроет ей кредитную линию. Информация об этом опубликована на поритале госзакупок.

Согласно опубликованному проекту договора, банк должен открыть самарской мэрии возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности в размере 500 млн рублей на срок 365 дней с даты заключения контракта. Сообщается, что средства необходимы на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Начальная максимальная стоимость контракта — 49,7 млн рублей. Победителя аукциона должны определить 15 мая.