В Тольятти закрыли подпольный цех по производству контрафактных моторных масел

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном изготовлении в промышленных масштабах и реализации контрафактных моторных масел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Готовая продукция сбывалась под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.
В производственных и складских помещениях нелегального цеха проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены пластиковые емкости объемом 1 тыс. куб. м каждая (еврокуб), из них 120 заполнены контрафактным моторным маслом, около 300 металлических 200-литровых бочек с горючим, в большом количестве этикетки различных фирм производителей моторных масел, металлические крышки от бочек с указанием фирменных наименований, устройства для опломбирования и нанесения маркировки.
По итогам экспресс-анализа, проведенного специалистами независимой экспертной организации, изъятая продукция признана не соответствующей оригиналам.
На основании собранных материалов СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 180 УК РФ. По предварительным данным, сумма ущерба причиненного компаниям-правообладателям, превышает 1,5 млн рублей.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этой деятельности, продолжаются.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...