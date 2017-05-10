16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти закрыли подпольный цех по производству контрафактных моторных масел В Шигонском районе полицейские задержали мужчин, укравших 23 уличных светильника В Тольятти у нервного пассажира иномарки изъяли марихуану Сотрудники Росгвардии Тольятти вернули владельцу украденный велосипед На тольяттинца, повторно севшего за руль пьяным, завели уголовное дело

Преступления Происшествия

В Тольятти закрыли подпольный цех по производству контрафактных моторных масел

ТОЛЬЯТТИ. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном изготовлении в промышленных масштабах и реализации контрафактных моторных масел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Готовая продукция сбывалась под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.

В производственных и складских помещениях нелегального цеха проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены пластиковые емкости объемом 1 тыс. куб. м каждая (еврокуб), из них 120 заполнены контрафактным моторным маслом, около 300 металлических 200-литровых бочек с горючим, в большом количестве этикетки различных фирм производителей моторных масел, металлические крышки от бочек с указанием фирменных наименований, устройства для опломбирования и нанесения маркировки.

По итогам экспресс-анализа, проведенного специалистами независимой экспертной организации, изъятая продукция признана не соответствующей оригиналам.

На основании собранных материалов СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 180 УК РФ. По предварительным данным, сумма ущерба причиненного компаниям-правообладателям, превышает 1,5 млн рублей.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этой деятельности, продолжаются.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 26 апреля 2017 10:45 Самарца могут привлечь к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию юрлица

да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Дмитрий Игнатьев 22 марта 2017 17:51 Что показал полиграф по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа-банкира

красивая барышня...

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4