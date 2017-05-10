В Тольятти закрыли подпольный цех по производству контрафактных моторных масел

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном изготовлении в промышленных масштабах и реализации контрафактных моторных масел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Готовая продукция сбывалась под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.

В производственных и складских помещениях нелегального цеха проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены пластиковые емкости объемом 1 тыс. куб. м каждая (еврокуб), из них 120 заполнены контрафактным моторным маслом, около 300 металлических 200-литровых бочек с горючим, в большом количестве этикетки различных фирм производителей моторных масел, металлические крышки от бочек с указанием фирменных наименований, устройства для опломбирования и нанесения маркировки.

По итогам экспресс-анализа, проведенного специалистами независимой экспертной организации, изъятая продукция признана не соответствующей оригиналам.

На основании собранных материалов СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 180 УК РФ. По предварительным данным, сумма ущерба причиненного компаниям-правообладателям, превышает 1,5 млн рублей.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этой деятельности, продолжаются.