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Общество

В самарском метро запретят фотосъемку и начнут взимать плату за провоз негабаритного багажа

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 мая 2017 года подписано постановление администрации Самары, согласно которому изменяются правила пользования метрополитеном.

Теперь осуществлять профессиональную фото- и видеосъемку, а также любительскую фото- и видеосъемку с применением вспышки с использованием осветительных приборов запрещено без письменного разрешения администрации метрополитена.

Кроме того, граждан, отказавшихся от досмотра багажа, не допустят в зону транспортной безопасности. Каждый проезд и провоз багажа (таковым считаются вещи более 120 см в сумме трех измерений) подлежит оплате. Однако для пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, провоз багажа будет бесплатным.

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