В самарском метро запретят фотосъемку и начнут взимать плату за провоз негабаритного багажа

5 мая 2017 года подписано постановление администрации Самары, согласно которому изменяются правила пользования метрополитеном.
Теперь осуществлять профессиональную фото- и видеосъемку, а также любительскую фото- и видеосъемку с применением вспышки с использованием осветительных приборов запрещено без письменного разрешения администрации метрополитена.
Кроме того, граждан, отказавшихся от досмотра багажа, не допустят в зону транспортной безопасности. Каждый проезд и провоз багажа (таковым считаются вещи более 120 см в сумме трех измерений) подлежит оплате. Однако для пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, провоз багажа будет бесплатным.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость