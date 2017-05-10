Во вторник, 9 мая, в России широко отметили 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Только в Самарской области в праздничных мероприятиях приняли участие более 500 тыс. жителей губернии.

Более 60 тыс. самарцев приняли участие в народных гуляниях на День Победы

Начался праздничный день, по традиции, с военного парада на площади Куйбышева. Сразу после завершения парада по всей губернии начались массовые народные гуляния. Кульминацией праздника стал праздничный концерт на главной площади региона, в котором приняли участие как российские артисты, так и творческие коллективы Самарской области.

Только на площади собралось несколько десятков тысяч человек, а прилегающие улицы превратились, буквально, в людские реки. Многие пришли отметить праздник целыми семьями, и даже самые маленькие зрители могли наблюдать за происходящим на сцене с плеч отцов. Большинство зрителей держали в в руках флажки с символикой Дня Победы.

В начале одиннадцатого вечера самарцев и гостей города со сцены поздравил губернатор Николай Меркушкин.

"Сегодня самый главный праздник для всего российского народа. Наши предки, наши отцы и деды сделали все, чтобы отстоять независимость, чтобы мы с вами могли жить в свободной стране", — сказал глава региона.

Губернатор напомнил и об особой роли Куйбышева и Куйбышевской области в 1941–1945 гг. "Город стал запасной столицей, здесь ковалось оружие Победы, выпускались легендарные штурмовики Ил-2", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Сама площадь Куйбышева, как отметил губернатор, имеет знаковый характер не только для региона, но и всей страны. "7 ноября 1941 года именно на этом месте проходил легендарный парад, с которого советские воины уходили на фронт и сражались в битве под Москвой", — напомнил глава региона. Губернатор сообщил, что в этом году Самара встречает День Победы в статусе города трудовой и боевой славы. Самарцы встретили эти слова главы региона овацией.

Николай Меркушкин отметил, что у Самарской области впереди не менее славные, мирные дела. "Нам необходимо хорошо подготовиться и провести чемпионат мира по футболу, и именно эта площадь будет принимать любителей футбола со всего мира", — сказал губернатор.

В завершении выступления Николай Меркушкин поздравил всех жителей губернии с праздником. "Пусть всегда над нами будет мирное голубое небо", — пожелал глава региона.

Сразу после поздравлений губернатора в небе над Самарой раздались залпы праздничного салюта. Его свидетелями стали более 60 тыс. жителей города. Залпы сопровождались исполнением песен военных лет.