В ночь на 12 мая в Самарской области местами возможны заморозки

В ближайшие три рабочих дня в Самарской области сохранится неустойчивая погода, сообщают в Приволжском УГМС.
Временами будут отмечаться дожди разной интенсивности, наиболее обильные пройдут 11 мая в связи с выходом на районы региона циклонического вихря. Температурный фон ожидается пониженным, в ночь на 12 мая местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки.
В среду, 10 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха составит 15… 20 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
В четверг, 11 мая, в ночные и дневные часы пройдут кратковременные дожди. Ночью похолодает от 12 до 7 °C, днем потеплеет от 13 до 18 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
В пятницу, 12 мая, ночью малооблачно без осадков. Температура воздуха составит 1… 6 °C, местами до -1 °C. В низких местах рельефа на почве заморозки от -0 до -2. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Воздух прогреется от 12 до 17 °C.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость