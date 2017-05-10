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Общество

В ночь на 12 мая в Самарской области местами возможны заморозки

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие три рабочих дня в Самарской области сохранится неустойчивая погода, сообщают в Приволжском УГМС.

В ночь на 12 мая в Самарской области местами возможны заморозки В ночь на 12 мая в Самарской области местами возможны заморозки
Фото: riamo.ru

Временами будут отмечаться дожди разной интенсивности, наиболее обильные пройдут 11 мая в связи с выходом на районы региона циклонического вихря. Температурный фон ожидается пониженным, в ночь на 12 мая местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки.

В среду, 10 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха составит 15… 20 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В четверг, 11 мая, в ночные и дневные часы пройдут кратковременные дожди. Ночью похолодает от 12 до 7 °C, днем потеплеет от 13 до 18 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В пятницу, 12 мая, ночью малооблачно без осадков. Температура воздуха составит 1… 6 °C, местами до -1 °C. В низких местах рельефа на почве заморозки от -0 до -2. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Воздух прогреется от 12 до 17 °C.

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