На экс-главу сельского поселения Жигули возбудили уголовное дело

Полицейские уличили экс-главу сельского поселения Жигули в выдаче фиктивных документов.
По данным источника в правоохранительных органах, Светлана Русина, возглавлявшая администрацию Жигулей в 2009–2010 гг. собственноручно выдала в указанный период тольяттинцу выписку из похозяйственной книги, удостоверявшую его право собственности на земельный участок в этом населенном пункте. На основании этого документа впоследствии мужчина оформил все необходимые бумаги и стал счастливым землевладельцем.
Уголовное дело в отношении Русиной 8 мая этого года возбудили по ч. 2 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления", которая предусматривает крупный штраф либо до 7 лет лишения свободы. Однако срок давности данной статьи составляет всего два года, так что возбуждение уголовного дела может оказаться простой формальностью.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...