16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На экс-главу сельского поселения Жигули возбудили уголовное дело В Тольятти закрыли подпольный цех по производству контрафактных моторных масел В Шигонском районе полицейские задержали мужчин, укравших 23 уличных светильника В Тольятти у нервного пассажира иномарки изъяли марихуану Сотрудники Росгвардии Тольятти вернули владельцу украденный велосипед

Преступления Происшествия

На экс-главу сельского поселения Жигули возбудили уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 95
Версия для печати

Полицейские уличили экс-главу сельского поселения Жигули в выдаче фиктивных документов.

На экс-главу сельского поселения Жигули возбудили уголовное дело На экс-главу сельского поселения Жигули возбудили уголовное дело
Фото: panoramio.com

По данным источника в правоохранительных органах, Светлана Русина, возглавлявшая администрацию Жигулей в 2009–2010 гг. собственноручно выдала в указанный период тольяттинцу выписку из похозяйственной книги, удостоверявшую его право собственности на земельный участок в этом населенном пункте. На основании этого документа впоследствии мужчина оформил все необходимые бумаги и стал счастливым землевладельцем.

Уголовное дело в отношении Русиной 8 мая этого года возбудили по ч. 2 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления", которая предусматривает крупный штраф либо до 7 лет лишения свободы. Однако срок давности данной статьи составляет всего два года, так что возбуждение уголовного дела может оказаться простой формальностью.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 26 апреля 2017 10:45 Самарца могут привлечь к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию юрлица

да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Дмитрий Игнатьев 22 марта 2017 17:51 Что показал полиграф по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа-банкира

красивая барышня...

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4