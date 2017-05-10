На экс-главу сельского поселения Жигули возбудили уголовное дело

Полицейские уличили экс-главу сельского поселения Жигули в выдаче фиктивных документов.

По данным источника в правоохранительных органах, Светлана Русина, возглавлявшая администрацию Жигулей в 2009–2010 гг. собственноручно выдала в указанный период тольяттинцу выписку из похозяйственной книги, удостоверявшую его право собственности на земельный участок в этом населенном пункте. На основании этого документа впоследствии мужчина оформил все необходимые бумаги и стал счастливым землевладельцем.

Уголовное дело в отношении Русиной 8 мая этого года возбудили по ч. 2 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления", которая предусматривает крупный штраф либо до 7 лет лишения свободы. Однако срок давности данной статьи составляет всего два года, так что возбуждение уголовного дела может оказаться простой формальностью.