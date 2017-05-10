"Ростелеком" обеспечил трансляцию самарского парада Победы

"Ростелеком" организовал каналы связи для прямой телевизионной трансляции парада Победы и торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с площади имени Куйбышева в Самаре.

Для того чтобы увидеть торжества в честь Великой Победы в мельчайших подробностях в режиме реального времени могли как можно больше людей, была организована трансляция на демонстрационные экраны, установленные напротив каждой из девяти трибун и в центре площади Куйбышева, а также на площади Славы в столице губернии.

В военном параде приняли участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, общая численность участников парада превысила 5 тысяч человек. С трибун за прохождением войсковых подразделений наблюдало более 30 тысяч жителей и гостей областной столицы. На улицах, примыкающих к площади имени Куйбышева, собралось еще более 50 тысяч человек.

Трансляция самарского праздничного шествия с попеременным включением онлайн главного парада страны в Москве "Ростелеком" проводил совместно с Самарским областным радиотелевизионным передающим центром. Для обеспечения надежности сигнала задействовалась в качестве резервной спутниковая связь. Накануне парада прошла техническая проверка всего комплекса оборудования, аудио- и видеотрансляции тренировочного парада и тестового сигнала на все объекты. В результате трансляция парада Победы прошла без сбоев.

Также на всех демонстрационных экранах, установленных на главных площадях города, можно было увидеть праздничный концерт в честь победителей и праздничный салют, завершивший торжественные мероприятия в День Победы.