"Ростелеком" обеспечил трансляцию самарского парада Победы

"Ростелеком" организовал каналы связи для прямой телевизионной трансляции парада Победы и торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с площади имени Куйбышева в Самаре.
Для того чтобы увидеть торжества в честь Великой Победы в мельчайших подробностях в режиме реального времени могли как можно больше людей, была организована трансляция на демонстрационные экраны, установленные напротив каждой из девяти трибун и в центре площади Куйбышева, а также на площади Славы в столице губернии.
В военном параде приняли участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, общая численность участников парада превысила 5 тысяч человек. С трибун за прохождением войсковых подразделений наблюдало более 30 тысяч жителей и гостей областной столицы. На улицах, примыкающих к площади имени Куйбышева, собралось еще более 50 тысяч человек.
Трансляция самарского праздничного шествия с попеременным включением онлайн главного парада страны в Москве "Ростелеком" проводил совместно с Самарским областным радиотелевизионным передающим центром. Для обеспечения надежности сигнала задействовалась в качестве резервной спутниковая связь. Накануне парада прошла техническая проверка всего комплекса оборудования, аудио- и видеотрансляции тренировочного парада и тестового сигнала на все объекты. В результате трансляция парада Победы прошла без сбоев.
Также на всех демонстрационных экранах, установленных на главных площадях города, можно было увидеть праздничный концерт в честь победителей и праздничный салют, завершивший торжественные мероприятия в День Победы.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.