В Самарском зоопарке покажут детенышей ягуаров

В четверг, 11 мая, в 13.00 в Самарском зоопарке посетителям покажут детенышей южноамериканских ягуаров Кекса и Нуар. Также котят можно будет увидеть 13 мая в 13.00.

Малыши появились на свет 12 апреля. Родители котят Кекс и Нуар уже в четвертый раз приносят потомство. Самка ягуара черного окраса появилась в Самарском зоопарке в 2010 году, ее привезли из Ленинградского зоопарка в возрасте 9 месяцев.

Как сообщают в Самарском зоопарке, долгое время для привередливой Нуар не могли подобрать пару, все женихи были ей не по душе. Пока в 2012 году не появился молодой самец Кекс, ему было 7 месяцев, а Нуар уже исполнилось 2 года. Весной 2014 года у них появился первый детеныш — девочка Спарта.

Продолжительность жизни ягуаров в неволе около 25 лет, в дикой природе иногда доживают до 10 лет. Южноамериканский ягуар занесен в Красную книгу.