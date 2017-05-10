В Самарском зоопарке покажут детенышей ягуаров

В четверг, 11 мая, в 13.00 в Самарском зоопарке посетителям покажут детенышей южноамериканских ягуаров Кекса и Нуар. Также котят можно будет увидеть 13 мая в 13.00.
Малыши появились на свет 12 апреля. Родители котят Кекс и Нуар уже в четвертый раз приносят потомство. Самка ягуара черного окраса появилась в Самарском зоопарке в 2010 году, ее привезли из Ленинградского зоопарка в возрасте 9 месяцев.
Как сообщают в Самарском зоопарке, долгое время для привередливой Нуар не могли подобрать пару, все женихи были ей не по душе. Пока в 2012 году не появился молодой самец Кекс, ему было 7 месяцев, а Нуар уже исполнилось 2 года. Весной 2014 года у них появился первый детеныш — девочка Спарта.
Продолжительность жизни ягуаров в неволе около 25 лет, в дикой природе иногда доживают до 10 лет. Южноамериканский ягуар занесен в Красную книгу.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!