Самарец подозревается в убийстве сожительницы, части тела которой он выносил на мусорку

В следственном отделе по Промышленному району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в конце апреля 2017 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 35-летней сожительницей. Он нанес женщине не менее 50 ударов руками по голове, отчего она скончалась.

Через две недели мужчина решил расчленить тело женщины и выкинуть части тела в уличные мусорные баки. Когда он стал выносить пакеты на улицу, его увидели соседи, которые почувствовали гнилостный запах. Одна из соседок, обнаружив в мусорном баке часть человеческой ноги, обратилась в правоохранительные органы.

9 мая подозреваемый был задержан, в ходе допроса он последовательно рассказал о совершенном преступлении. В ходе осмотра места происшествия тело женщины было обнаружено на балконе.



Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.