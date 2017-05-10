Самарские гребцы завоевали награды всероссийских соревнований

В Москве состоялись "Кубок Федерации гребного спорта России" и всероссийские соревнования по академической гребле. В них приняли участие более 330 спортсменов из 19 регионов РФ.

На всероссийских соревнованиях по академической гребле медали завоевали спортсмены Самарской области. Максим Телицин занял первое место в мужской четверке легкого веса. Елена Сенюкова и Алина Завитневич стали серебряными призерами в женской двойке легкого веса. Александр Вязовкин завоевал "бронзу" в мужской двойке, сообщает министерство спорта Самарской области.