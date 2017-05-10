Самарские спортсмены выиграли первенство России по мини-гольфу

В Самаре с 1 по 8 мая прошло XIII первенство России по мини-гольфу, в котором приняло участие более 30 спортсменов из различных регионов страны.

Церемония открытия первенства состоялась 5 мая. "Самара уже не в первый раз принимает подобные престижные соревнования. Это говорит об успешном развитии мини — гольфа на территории региона, свидетельствует о признании высокого уровня организации мероприятий. У нас регулярно проводятся различные турниры, губернские спортсмены добиваются достойных результатов, мини — гольф приобретает все большую популярность. Проведение в Самаре первенства России — значимое событие, которое, уверен, станет импульсом для дальнейшего развития этого вида спорта в регионе и во всей стране. Желаю всем участникам первенства удачи и успехов!", — говорилось в приветственном адресе министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.

По итогам первенства из 12 призовых мест 9 заняли представители Самарской области (воспитанники тренера Алексея Королькова), сообщает министерство спорта Самарской области.