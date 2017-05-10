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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сызранский НПЗ поздравил горожан и ветеранов завода с Днем Победы

СЫЗРАНЬ. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители города Сызрани смогли окунуться в атмосферу Дня Победы 1945 года на стилизованном мероприятии "Праздник нашего двора". А ветераны завода порадовались праздничному концерту, подаркам и льготным путевками.

Фото: Фото предоставлено АО "СНПЗ"

С утра 9 Мая многие сотрудники Сызранского НПЗ приняли участие в акции "Бессмертный полк", а также возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату и Вечному огню.

Праздник продолжился в сквере на Образцовской площадке, где АО "СНПЗ" организовал для сызранцев "Праздник нашего двора". Мероприятие, по духу напоминающее народные гуляния советского времени, позволило горожанам окунуться в атмосферу тех лет. Многие с ностальгией вспоминали молодость, как раньше гуляли всем двором, вместе отмечая важные государственные праздники.

С праздником Великой Победы горожан поздравили Николай Лядин, глава администрации Сызрани, Ирина Пыжова, заместитель главы администрации по социальным вопросам, Сергей Касач заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО "СНПЗ", Андрей Патока, председатель профсоюзной организации АО "СНПЗ", Олег Туманов, председатель совета ветеранов АО "СНПЗ". Множество зрителей собрал праздничный концерт под открытым небом. Были здесь песни и стихи, хореографические номера, духовой оркестр и соло на аккордеоне — оваций хватило всем артистам!

Нашлось занятие и для детей. Ребята под руководством аниматоров мастерили поздравительные открытки, разучивали забытые подвижные игры, проверяли меткость в лазерном тире, учились оказывать первую помощь в медсанбате. Ажиотаж у гостей праздника вызвала фотобудка в стиле ретро — всем хотелось унести на память о празднике яркий снимок. Детвора с интересом исследовала легендарную фронтовую "полуторку". Все без исключения гости праздника смогли отведать фронтовой каши из полевой кухни и угоститься горячим чаем.

Завершился праздник минутой молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. А потом грянула всеми любимая песня "День Победы".

Уже много лет на заводе соблюдается замечательная традиция: 9 Мая для ветеранов — самых дорогих гостей — проводится экскурсия по предприятию. Так было и в этом году.

В канун Великой Победы завод вручил участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, бывшим работникам завода, подарки: согласно Коллективному договору, им перечислены денежные выплаты к праздничной дате и вручены продуктовые наборы. По многолетней традиции в заводском санатории "Свежесть" проходят специальные заезды для ветеранов. Всего в заводской здравнице в этом году отдохнут 135 пенсионеров СНПЗ.

Гид потребителя

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