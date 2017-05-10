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Транспорт Транспорт и связь

Между Тольятти и Самарой запущен скоростной маршрут по Волге

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Между Тольятти и Самарой запущен скоростной маршрут по Волге. Добраться до региональной столицы можно за 400 руб., время в пути: 2,5 часа, сообщает мэрия Тольятти.

Фото: www.tgl.ru

Отмечается, что скоростное речное сообщение между двумя городами открыто впервые за 19 лет. Принять пассажиров готовы три судна серии "Восход", причем самый старый из них впервые был спущен на воду еще в 1976 году. Реставрацию оплатил региональный бюджет.

Ожидается, что с мая по сентябрь услугами "Восходов" воспользуются 30 тыс. человек. Сейчас скоростные суда ходят по пятницам, субботам и воскресеньям — дважды в каждую сторону. Со 2 июня в силу вступит летнее расписание, по которому "Восходы" ежедневно будут совершать три рейса в Самару и обратно.

"Над каждым теплоходом потрудились специалисты Тольяттинского судоремонтного завода: снаружи свежая краска, а внутри — новая оснастка. Устаревшие двигатели заменены на южно-корейские Doosan 4V222TIL. Реставрация самого старого судна "Восход-02" обошлась бюджету в 29 млн рублей", — отмечается в релизе.

Самарская область занимает второе место в стране по объему речных пассажирских перевозок — 1,35 млн человек в год. При этом в статистику не включены туристические путевки.

Сейчас судна на подводных крыльях ходят по трем скоростным маршрутам: Самара-Тольятти, Самара-Сызрань и Самара-Ширяево.

Гид потребителя

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