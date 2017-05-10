Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе

В рамках Всероссийской акции "Жить, побеждая диабет", инициатором которой выступил Добровольный физкультурный союз, в Самаре пройдут мастер-классы Ирины Слуцкой.

Семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая 12 мая в 15 часов на ледовой арене самарского дворца спорта (ул. Молодогвардейская, 222) проведет мастер-класс по фигурному катанию для детей с диабетом.

В тот же день в Самарской Губернской Думе (ул. Молодогвардейская, д. 187) пройдет круглый стол Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Думы "Диабет победим. Ответственность государства, общества и пациента", инициатором которого выступила председатель комитета, депутат Марина Сидухина.

В круглом столе примут участие Председатель Президиума Добровольного физкультурного союза, Депутат Московской областной Думы, заслуженный мастер спорта России, двукратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая, доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Роза Ягудина, врач по лечебной физкультуре Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации Кристина Володина, члены правительства Самарской области, депутаты Самарской Губернской Думы, члены Общественной палаты Самарской области, руководство министерства здравоохранения и министерства спорта Самарской области, медицинская и спортивная общественность.

Для людей старшего возраста с диабетом на набережной реки Волги в районе Ленинградского спуска в 13 часов будет организован мастер-класс по скандинавской ходьбе. Старт шествию даст Ирина Слуцкая, а проведет мастер-класс врач по лечебной физкультуре Кристина Володина (г. Москва). Приглашаются все желающие со своим спортивным инвентарем (скандинавскими палками).

Ирина Слуцкая считает, что развитию спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья следует уделять больше внимания:

"Я поддерживаю идею, что физическая активность — "это естественное лекарственное средство" и, поэтому она должна рассматриваться как часть медицинского инструментария.Считаю, что медицинским специалистам и профессионалам физкультурно-оздоровительной сферы следует активнее использовать физические упражнения в работе с гражданами, имеющими ограничения в состоянии здоровья. Возможно, кто-то из них в дальнейшем сможет себя найти в большом паралимпийском спорте".

За последние 15 лет число больных сахарным диабетом в России выросло с 2 млн до 4 млн человек. И это лишь те, кто обратился за помощью к врачам. В реальности же носителей заболевания еще больше. Чем лучше ситуация в мире, чем более продвинуты страны технологически, тем больше пациентов с диабетом. Люди меньше двигаются, больше сидят у компьютера и едят фастфуд. Сегодня это заболевание охватывает даже большее количество людей, чем СПИД.