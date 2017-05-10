Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе

В рамках Всероссийской акции "Жить, побеждая диабет", инициатором которой выступил Добровольный физкультурный союз, в Самаре пройдут мастер-классы Ирины Слуцкой.
Семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая 12 мая в 15 часов на ледовой арене самарского дворца спорта (ул. Молодогвардейская, 222) проведет мастер-класс по фигурному катанию для детей с диабетом.
В тот же день в Самарской Губернской Думе (ул. Молодогвардейская, д. 187) пройдет круглый стол Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Думы "Диабет победим. Ответственность государства, общества и пациента", инициатором которого выступила председатель комитета, депутат Марина Сидухина.
В круглом столе примут участие Председатель Президиума Добровольного физкультурного союза, Депутат Московской областной Думы, заслуженный мастер спорта России, двукратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая, доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Роза Ягудина, врач по лечебной физкультуре Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации Кристина Володина, члены правительства Самарской области, депутаты Самарской Губернской Думы, члены Общественной палаты Самарской области, руководство министерства здравоохранения и министерства спорта Самарской области, медицинская и спортивная общественность.
Для людей старшего возраста с диабетом на набережной реки Волги в районе Ленинградского спуска в 13 часов будет организован мастер-класс по скандинавской ходьбе. Старт шествию даст Ирина Слуцкая, а проведет мастер-класс врач по лечебной физкультуре Кристина Володина (г. Москва). Приглашаются все желающие со своим спортивным инвентарем (скандинавскими палками).
Ирина Слуцкая считает, что развитию спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья следует уделять больше внимания:
"Я поддерживаю идею, что физическая активность — "это естественное лекарственное средство" и, поэтому она должна рассматриваться как часть медицинского инструментария.Считаю, что медицинским специалистам и профессионалам физкультурно-оздоровительной сферы следует активнее использовать физические упражнения в работе с гражданами, имеющими ограничения в состоянии здоровья. Возможно, кто-то из них в дальнейшем сможет себя найти в большом паралимпийском спорте".
За последние 15 лет число больных сахарным диабетом в России выросло с 2 млн до 4 млн человек. И это лишь те, кто обратился за помощью к врачам. В реальности же носителей заболевания еще больше. Чем лучше ситуация в мире, чем более продвинуты страны технологически, тем больше пациентов с диабетом. Люди меньше двигаются, больше сидят у компьютера и едят фастфуд. Сегодня это заболевание охватывает даже большее количество людей, чем СПИД.
Последние комментарии
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!