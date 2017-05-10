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Преступления Происшествия

В деле доцента СамГМУ насчитали 29 преступлений

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Ленинского района Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу доцента СамГМУ Людмилы Уксусовой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, женщину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в январе 2017 года доцент (заведующая учебной частью) кафедры общей и клинической патологии получила от студента 15 тыс. руб. за проставление в зачетной книжке отметки "отработано", что является допуском к зачету и экзамену, за фактически неотработанные контрольные работы и задачи по предмету "Патологическая физиология".

Аналогичные преступления совершены Уксусовой в отношении еще 28 студентов.

Вину в совершении преступлений обвиняемая признала в полном объеме.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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