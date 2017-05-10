В деле доцента СамГМУ насчитали 29 преступлений

Прокурор Ленинского района Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу доцента СамГМУ Людмилы Уксусовой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, женщину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, в январе 2017 года доцент (заведующая учебной частью) кафедры общей и клинической патологии получила от студента 15 тыс. руб. за проставление в зачетной книжке отметки "отработано", что является допуском к зачету и экзамену, за фактически неотработанные контрольные работы и задачи по предмету "Патологическая физиология".
Аналогичные преступления совершены Уксусовой в отношении еще 28 студентов.
Вину в совершении преступлений обвиняемая признала в полном объеме.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...