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Общество

Директор ФОКа в Хворостянском районе самовольно отдал помещение под парикмахерскую

ХВОРОСТЯНКА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор ФОК "Дельфин" Алексей Федоров привлечен к административной ответственности за нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом, сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки автономного учреждения прокуратура района установила, что Федоров без разрешения администрации Хворостянского района предоставил помещение физкультурно-оздоровительного комплекса под парикмахерский салон.

В связи с этим в отношении директора МАУ ФОК "Дельфин" вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Постановлением мирового суда судебного участка №159 Приволжского судебного района Федоров привлечен к ответственности в виде штрафа.

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