В "Кошелев-проекте" открыли мемориальную табличку в честь Героя ВОВ

9 мая в Кошелев-проекте поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны и почтили память не вернувшихся с поля боя. В день 72-летия Победы была открыта первая мемориальная доска в честь героя СССР Ивана Ивановича Финютина — на доме одноименного бульвара в районе. Важный и трогательный момент для Галины Финютиной. Легендарный боец — для нее, в первую очередь, навсегда останется самым лучшим и любимым папой на свете.

"У меня сердце замерло от волнения, торжественная минута, слов нет, я волновалась. Очень горжусь отцом", — сказала Галина Ивановна. Каждый год Корпорация "КОШЕЛЕВ" и жители района с особым трепетом готовятся к 9 Мая. Участники Великой Отечественной, ветераны, дети фронта и тыла — все они герои нескольких поколений. И для них самое важное — это забота тех, кто рядом, тех за кого боролись. Ученики школы, воспитанники детского сада, творческие музыкальные и вокальные коллективы района устроили большой концерт для ветеранов, который никого не оставил равнодушным. Память героев жители почтили, принося цветы к памятнику-монументу танку Т-34 и стене памяти с фотографиями и именами родных, принимавших участие в ВОВ. Ну и конечно, 9 Мая не обошлось без традиционной военно-полевой кухни! Всех желающих накормили солдатской кашей.

"Я хочу сказать огромное спасибо женщинам, ведь они всю войну вытянули на своих плечах, — выразил слова благодарности всем женщинам ветеран ВОВ Александр Иванович Полубесов. — В тот момент, когда они остались без мужчин, с малыми детьми на руках, им не на кого было больше опереться. Я бесконечно восхищаюсь ими и низкий поклон всем. Это была жестокая война".

Директор по маркетингу и клиентскому сервису Корпорации "КОШЕЛЕВ" Ирина Шведова отметила, что 9 Мая главный праздник для всей страны. "Мы стараемся сохранить старые и создавать свои традиции в новом микрорайоне. Здесь старшее поколение обменивается знаниями с молодыми, благодаря таким праздникам на протяжении многих лет сохраняются главные ценности, и память наша о событиях тех лет всегда жива", — считает Ирина Шведова.