Герой Соцтруда Петр Чубуков: "Ощущение от войны не проходит никогда"

Во вторник, 9 мая, регион отпраздновал День Победы. Своими воспоминаниями и впечатлениями с Волга Ньюс поделились участники военных действий и труженики тыла.

Герой Социалистического труда, 89-летний Петр Андреевич Чубуков встретил войну в деревне Шиловка Кутузовского района (сегодня Челно-Вершинский) Самарской области.

"Я очень хорошо помню первый день войны — 22 июня. Был воскресный день, моросил легкий дождик. Мы с домашними сидели на лужайке. Вдруг несется человек на коне и кричит: "Война! Война!". И все тут же заплакали навзрыд", — вспоминает Чубуков.

Тогда на фронт ушли его отец, брат и сестра. 13-летний Петя остался работать в колхозе. "Пахал, сеял, боронил, косил, возил", — говорит ветеран, показывая натруженные жилистые руки. Уже после войны он пошел в армию, служил в Московской дивизии особого назначения. Потом закончил школу и поступил в институт.

"Ощущение от войны не проходит никогда. В любой трудный или торжественный момент жизни я вспоминаю военные события", — говорит ветеран. — Память живет и в новых поколениях. Когда общаешься с юными ребятами, они всегда спрашивают о войне, о горестях, радостях и примера мужества".